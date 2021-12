Von Jürgen Schmieder

Am 1. März, so berichtet es die Journalistin Alice Driver, erhielt sie einen Anruf von Tyson Foods - einem der weltweit größten Konzerne der Fleischverarbeitungsindustrie. Sie hatte eine Stellungnahme erbeten zu den Zuständen in einer Tyson-Fabrik im US-Bundesstaat Arkansas. Mitarbeiter waren am Coronavirus verstorben, andere nach der Behandlung mit horrenden Rechnungen belastet. Drivers Recherchen zufolge waren die Arbeitsbedingungen überaus gefährlich, und obwohl die Verantwortlichen davon gewusst haben sollen, hätten sie kranke Arbeiter ohne Abstandsregeln an die Fließbänder geschickt.