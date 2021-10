Von Aurelie von Blazekovic, Laura Hertreiter und Cornelius Pollmer

Die Bild hat einen neuen Chefredakteur - nach Skandalen, über die Deutschlands größter Boulevardzeitung sonst gerne berichtet, wenn sie andere betreffen. Zu Affären, zum Machtmissbrauch, zu den Vertuschungsversuchen gleich mehr. Julian Reichelt ist jedenfalls von seinen Aufgaben entbunden worden, wie der Axel-Springer-Konzern am Montagabend mitteilte. Seinen Job übernimmt der bisherige Chefredakteur der Welt am Sonntag, Johannes Boie. Springer gab als Begründung an, der Vorstand habe jetzt erfahren, "dass Julian Reichelt auch nach Abschluss des Compliance-Verfahrens im Frühjahr 2021 Privates und Berufliches nicht klar getrennt und dem Vorstand darüber die Unwahrheit gesagt hat."