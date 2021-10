New York Times über Axel Springer:Aufruhr im amerikanischen Sektor

Von Aurelie von Blazekovic, Laura Hertreiter und Cornelius Pollmer

Das weltweite Ausland war bis gerade eben der Auffassung, die DDR sei lange abgeraucht und für immer verschwunden. Dann kam der Montag dieser Woche und mit ihm eine neue Ausgabe der Qualitätszeitung New York Times. Darin zu finden ist, Section B, Page 1 der New-York-Edition, ein interessanter Artikel des Medienkolumnisten Ben Smith mit der ebenfalls interessanten Überschrift "New Owner of Politico May Be Stuck in the Past".