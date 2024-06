Von Moritz Baumstieger

Erinnern Sie sich an Fizzibitz? Den kleinen Kobold mit den roten Haaren, dem gelben Shirt und der grünen Hose, der da in der Schreinerei von Meister Eder in Köln sein Unwesen treibt? Ja, genau, in Köln: Von 1962 an produzierte der WDR eine rheinische Hörspielvariante der Geschichten vom „kleinen Hausjeist“, wie der Kobold dort in breitem Kölsch jenannt wurde. Grund für seine Umbenennung, so will es die Legende, sei gewesen, dass der Name Pumuckl zu sehr an das im Rheinischen damals – keine zwanzig Jahre nach Kriegsende – gebräuchliche Wort „Pomocken“ erinnerte, mit dem Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten nicht gerade freundlich bedacht wurden. Pumuckl-Erfinderin Ellis Kaut schlug Fizzibitz als Alternative vor. Und so geschah es.