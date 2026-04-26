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StreamingHärter, direkter, abgründiger als „Fack ju Göhte“

Lesezeit: 2 Min.

Eddy (Alexandre Kominek) und Rektorin Tiphaine (Leslie Medina) kennen sich von früher. Was die Sache nicht leichter macht.
Eddy (Alexandre Kominek) und Rektorin Tiphaine (Leslie Medina) kennen sich von früher. Was die Sache nicht leichter macht. Fanta Kaba/Netflix

Eben noch Trickbetrüger, jetzt Mathe-Aushilfslehrer: Die französische Comedyserie „Recalé“ auf Netflix erinnert an den deutschen Kinohit. Und ist doch ganz anders.

Von Florian Kaindl

Man könnte es sich jetzt natürlich leicht machen und sagen: „Récalé“ (deutsch: „Durchgefallen“) ist die französische Antwort auf „Fack ju Göthe“. Im Grunde stimmt das ja auch. Beide, Film und Serie, haben einen Kriminellen als Hauptfigur, der sich als Lehrer an einer Schule zu einem besseren Menschen entwickelt. Was im einen Fall die Goethe-Gesamtschule war, ist im anderen eben das Lycée Charles Baudelaire. Das war es dann aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten.

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