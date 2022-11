Auf Twitter ist eine Kontroverse über die Netflix-Serie 1899 entbrannt, die bislang teuerste deutsche Serie überhaupt. Die brasilianische Comicbuch-Autorin Mary Cagnin hat dort am Wochenende behauptet, dass mehrere Teile der Serie plagiiert seien. Hunderttausendfach wurden diese Vorwürfe bereits geliked und mehrere Zehntausend Mal retweeted.

"Ich bin geschockt", schreibt Cagnin, "dass die Serie 1899 einfach identisch mit meinem Comic ,Black Silence' ist, der 2016 veröffentlicht wurde."

Zum Beleg stellt die Autorin Szenen aus 1899 neben Teile ihres Comics. "Es ist alles da: Die Schwarze Pyramide. Die Todesfälle im Schiff. Die multinationale Crew. Die scheinbar seltsamen und unerklärlichen Dinge. Die Symbole in den Augen und wann sie erscheinen", schreibt Cagnin. Sie hält es für gut möglich, dass die Macher der Serie ihre Arbeit kennen. Schließlich habe sie den Comic 2017 auf der Göteborger Buchmesse einem internationalen Publikum vorgestellt und an zahlreiche Verlage verteilt - auch in englischer Übersetzung.

Cagnin selbst beschreibt ihren Comic als "kurzes Werk, fast eine Kurzgeschichte": "Es ist sehr einfach, in zwölf Stunden Projektion der Serie all diese "Referenzen" zu verwässern, aber die Essenz dessen, was ich geschaffen habe, ist da", behauptet sie. Bislang allerdings ist unklar, ob sie womöglich juristisch gegen die Netflix-Serie vorgehen will. "Ich werde sehen, welche Maßnahmen ich ergreifen sollte", heißt es in einem Tweet. Netflix und die Macher von 1899 habe sich bislang nicht dazu geäußert.