Von Susan Vahabzadeh

In der Unterhaltungsbranche war „fantasievoll“ eigentlich immer ein Kompliment, aber die ordentlichen Fiktionen scheinen aus der Mode gekommen zu sein. Filme und Serien beginnen heute routinemäßig mit Texttafeln, die sie irgendwo in der Wirklichkeit verorten. Die beiden üblichen englischen Begriffe lauten „based on a true story“ und „inspired by real events“, wobei „basiert“ einen hohen Wahrheitsgehalt andeuten soll und „inspiriert“ schon mal gleich zum Einstieg preisgibt, dass sich das Drehbuch von der realen Vorlage recht weit entfernt hat.