Von Jürgen Schmieder

Die große, die zentrale Frage der fantastischen Netflix-Serie Beef: Bin ich vielleicht nicht deshalb so kaputt, so verzweifelt, so depressiv, weil es so viel zu tun gibt - sondern weil ich so viel aushalten muss? Das "Tun" kriegt man schon irgendwie hin; die 60-Stunden-Wochen ohne auch nur ein Wort der Aufmunterung durch Kollegen oder Vorgesetzte; das Helfen in der Gemeinde; Freizeitstress mit Kindern, Freunden, Geschwistern. Was einen wirklich zermürbt: Hört diese Strampelei niemals auf? Und warum sieht es bei anderen immer so unfassbar leicht aus? Gibt es wirklich niemanden, der kapiert, wie es mir geht?