Die Dokumentation der Filmemacherin Silvia Palmigiano unternahm den Versuch, den deutschen Völkermord an den Herero und Nama Anfang des vergangenen Jahrhunderts in Namibia aufzuarbeiten. Das misslang nach Einschätzung vieler Experten. In einem offenen Brief bemängelten mehr als 150 Unterzeichner falsche Fakten und Oberflächlichkeit, unter ihnen der frühere deutsche Botschafter in Namibia.

Der Rundfunkrat kritisierte nun unter anderem "das Auslassen von wesentlichen Informationen zur Geschichte und Entwicklung Namibias nach dem Ende der Kolonialzeit bis heute". Auch der Einsatz der Mode- und Popjournalistin Aminata Belli als "Presenterin" stieß auf wenig Verständnis.

SZ Plus NDR-Doku über Namibia : Kurz mal runtergeflogen Die Doku "Deutsche Schuld" versucht sich am schweren Thema des von deutschen Kolonialtruppen verübten Genozids an den Herero und Nama in Namibia - und scheitert. Von Jörg Häntzschel

Im November 2023 hatte der NDR erst versucht, die gravierenden Fehler in der Dokumentation zu korrigieren und diese schließlich Anfang Dezember ganz aus der Mediathek entfernt.

Nun, ein halbes Jahr später, folgte die Entscheidung des Rundfunkrates mit 22 zu 20 Stimmen bei einer Enthaltung. Das Gremium folgte einer Empfehlung des Programmausschusses. NDR-Intendant Joachim Knuth bezeichnete die Sendung in der Sitzung als "missglückt".

Der Rundfunkrat fordert Knuth auf, zum künftigen Umgang mit den sogenannten Presenter-Formaten Stellung zu nehmen. Der Einsatz dieser Formate sei "für Dokumentationen über komplexe historische Zusammenhänge kritisch zu hinterfragen", sagte Dietmar Knecht, Vorsitzender des Gremiums.