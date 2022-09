Öffentlich-Rechtliche:NDR-Funkhauschefin lässt Tätigkeit ruhen

Die Landesfunkhausdirektorin des Norddeutschen Rundfunks in Hamburg, Sabine Rossbach, lässt ihre Tätigkeit ruhen. Dies geschehe, "bis die Prüfergebnisse über die im Raum stehenden Vorwürfe vorliegen", heißt es in einer Mitteilung des Sender. Rossbach habe zudem angekündigt, nicht dauerhaft auf ihre Position zurückzukehren.

Der Intendant des NDR, Joachim Knuth, teilt mit: "Sabine Rossbach macht in den kommenden Monaten den Weg frei für einen Neuanfang im Landesfunkhaus Hamburg. Wir nehmen uns jetzt die Zeit, die im Raum stehenden Vorwürfe aufzuklären."

In dem Fall geht es um mögliche Verstöße gegen Compliance-Regeln des Senders und um eine im Raum stehende Begünstigung von Verwandten. Mitarbeiter des NDR in Hamburg teilten dem Intendanten Knuth zuletzt in einem Brief mit, dass sie sich "eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Sabine Rossbach nicht mehr vorstellen" könnten. Zuvor ließen auch zwei Führungskräfte des NDR in Kiel ihre Ämter ruhen, dort gibt es Vorwürfe der politischen Einflussnahme. Auch diese will der Sender derzeit aufklären.

Die kommissarische Leitung des Landesfunkhauses Hamburg übernimmt laut NDR Rossbachs bisherige Stellvertreterin Ilka Steinhausen. Gemeinsam mit der stellvertretenden NDR-Intendantin Andrea Lütke soll sie auch die Verantwortung für die Aufklärungsprozesse übernehmen. Ein unabhängiges Team im NDR kümmert sich um die journalistische Aufarbeitung der Vorwürfe. Eine weitere Untersuchung der Anti-Korruptionsbeauftragten des NDR läuft davon unabhängig.