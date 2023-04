Von Claudia Tieschky

Mitten in der Debatte um ihre grundlegende Reform reichen ARD, ZDF und Deutschlandradio am 28. April ihre Finanzierungswünsche für die vier Jahre ab 2025 ein. Noch nie war der Beitrag ein solches Politikum wie nach den Skandalen des vergangenen Jahres, etwa beim RBB. Noch nie waren sich die Länder so einig, dass sich etwas ändern muss. Der CDU-Politiker Nathanael Liminski, 37, der seit vielen Jahren die Medienpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen verantwortet, tritt selten öffentlich als Wortführer in der Debatte auf. Seine Zentrale in Düsseldorf ist dennoch als medienpolitisches Machtzentrum kaum zu überschätzen.