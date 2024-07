„Lady in the Lake“ auf Apple TV+:Bloß raus da

Von Fritz Göttler

Eine Stimme im Off beginnt zu erzählen, wie aus dem Reich der Toten: „Lebend war ich Cleo Johnson ... in meinem Tod wurde ich die lady in the lake.“ Eine Wasserleiche, gefunden in einem Brunnen. Cleo – für Cleopatra, die faszinierend gewesen ist wie eine ägyptische Königin – ist eine gestresste junge Mutter, eine Afroamerikanerin, sie arbeitet als Barfrau, führt einem dubiosen Nachtclubbesitzer und Wettmanipulator die Bücher (was früher ihr Vater erledigte), würde gern im Team für eine schwarze Politikerin mitarbeiten – die das aber ablehnt, weil sie Cleos kriminelle Beziehungen fürchtet. Dann lässt Cleo sich in einen Mordversuch an der Frau reinziehen und in ein krummes Wettgeschäft und muss aus dem Weg geräumt werden. Cleo, das ist die eine Frau, die eine Geschichte, in Baltimore Ende 1966.