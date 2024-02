Die Schauspielerin Nastassja Kinski will gegen Nacktszenen im "Tatort: Reifezeugnis" vorgehen. Und was sagt der NDR?

Von Harald Hordych

Was bei der zweifellos verdienten künstlerischen Anerkennung für eine der erfolgreichsten Tatort-Folgen leicht vergessen wird, ist, dass die Schauspielerin Nastassja Kinski während der Dreharbeiten zu "Reifezeugnis" in Eutin, einer kleinen Stadt in der holsteinischen Schweiz, erst 15 Jahre alt war.