Es gehört nicht viel dazu, um von der Berliner Zeitung zum „ideologischen Bodenbereiter“ antisemitischer Terrorangriffe erklärt zu werden. Daniel Gerlach, bislang Chefredakteur des Fachmagazins zenith als Nahost-Experte oft in deutschen Medien präsent, sah sich am 15. Dezember 2025 in dieser Weise öffentlich gebrandmarkt. Am Tag zuvor hatten zwei Attentäter am Bondi Beach in Sydney, Australien, 15 Menschen getötet und viele weitere verletzt.
JournalismusDoch kein Terrorist
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Die „Berliner Zeitung“ bezichtigt den Nahostexperten Daniel Gerlach, „ideologischer Bodenbereiter“ antisemitischer Angriffe zu sein – wegen eines Selfies bei einem Fußballspiel. Der Presserat missbilligt das, den Verleger der Zeitung scheint es nicht zu stören.
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