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Lesezeit: 3 Min.

Textilfrei im Meer: Für die Protagonisten der Arte-Doku ist das unverhandelbar.
Textilfrei im Meer: Für die Protagonisten der Arte-Doku ist das unverhandelbar. Arte/Marietta Rebekka Schultz

Eine Arte-Doku widmet sich einer aussterbenden Spezies: den Nudisten. Das ist drollig, anrührend – und wirft essenzielle Fragen auf.

Von Carolin Gasteiger

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Zunächst einmal ein Hoch auf Arte – wo man in der Mediathek immer wieder auf kleine, feine Fundstücke trifft. Manche widmen sich den Vergessenen, Übersehenen und leisten damit schon fast einen Akt menschlicher Nächstenliebe. In diesem Fall geht es um eine „Szene unter Druck“, deren Mitgliederzahl sich in den vergangenen 30 Jahren halbiert habe. Und die unter gravierendem Nachwuchsmangel leide.

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Seit acht Jahrzehnten ist der Bikini unausweichlich mit der Frage verknüpft, wer sich eigentlich wie zeigen darf. Weshalb es eine gute Nachricht ist, dass dieses Symbol der weiblichen Risikobereitschaft immer noch millionenfach verkauft wird.

SZ PlusVon Julia Werner

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