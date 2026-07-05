Zunächst einmal ein Hoch auf Arte – wo man in der Mediathek immer wieder auf kleine, feine Fundstücke trifft. Manche widmen sich den Vergessenen, Übersehenen und leisten damit schon fast einen Akt menschlicher Nächstenliebe. In diesem Fall geht es um eine „Szene unter Druck“, deren Mitgliederzahl sich in den vergangenen 30 Jahren halbiert habe. Und die unter gravierendem Nachwuchsmangel leide.