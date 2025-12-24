Er war unser Mann in Venedig – und man brauchte sich deswegen nicht zu schämen. Wenn Kritiker der ARD-Serie „Donna Leon“ mal wieder unkten, was denn bitte deutsche Fernsehschauspieler, die so tun, als seien sie Italiener, in den Vaporettos auf dem Canal Grande und den Kriminalgeschichten rund um den Kommissar Brunetti verloren hätten, dann konnte man ihnen sehr gut mit der stillen Grandezza von Uwe Kockisch kommen.