In stundenlangen Übertragungen von Adelshochzeiten und Geburtstagen der Queen kannte er jedes Detail: der Adelsexperte und ARD-Korrespondent Rolf Seelmann-Eggebert ist gestorben.

Von Holger Gertz

Rolf Seelmann-Eggebert hat ein reiches, aufregendes Journalistenleben geführt, in den Siebzigern als Afrika-Korrespondent der ARD, erst Hörfunk, dann Fernsehen. Später war er – weil es zur Laufbahn vieler großer Reporter gehört, irgendwann auch in der Hierarchie mitgestalten zu wollen – Programmdirektor des NDR.