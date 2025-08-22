Zum Hauptinhalt springen

Nachruf auf Rolf  Seelmann-EggebertSeine Exzellenz

Rolf Seelmann-Eggebert ist 1937 in Berlin geboren. Aus den Jahren als Korrespondent in London blieb ihm die elegante Kenntnis der europäischen Königshäuser. (Foto: Christian Charisius/picture alliance / Christian Cha)

In stundenlangen Übertragungen von Adelshochzeiten und Geburtstagen der Queen kannte er jedes Detail: der Adelsexperte und ARD-Korrespondent Rolf Seelmann-Eggebert ist gestorben.

Von Holger Gertz

Rolf Seelmann-Eggebert hat ein reiches, aufregendes Journalistenleben geführt, in den Siebzigern als Afrika-Korrespondent der ARD, erst Hörfunk, dann Fernsehen. Später war er – weil es zur Laufbahn vieler großer Reporter gehört, irgendwann auch in der Hierarchie mitgestalten zu wollen – Programmdirektor des NDR.

