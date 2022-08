Von Alexander Menden

Sie habe sich abgewöhnt, langfristig zu planen, sagt Karolina Ashion: "Wir alle hatten mal Pläne - Urlaubspläne, Shoppingpläne. Aber in der Ukraine plant jetzt niemand mehr weit in die Zukunft." So ist das, seit Ashion am frühen Morgen des 24. Februar in ihrer Wohnung in Kiew von den Einschlägen russischer Raketen geweckt wurde. Da hatte die ukrainische Fernsehjournalistin noch keine Ahnung, dass sie weniger als einen Monat später in einem Kölner Studio stehen und für RTL und ntv eine tägliche Sendung über den Angriffskrieg moderieren würde, den Wladimir Putin soeben vom Zaun gebrochen hatte.