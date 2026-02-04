„Los geht's, Frosch. Wir machen jetzt wieder die Show!“ Der Hund Rowlf sitzt am Klavier und haut pragmatisch in die Tasten, Entertainment Business as usual, keine Zeit für Sentimentalitäten. Kermit, der immer gestresste Regisseur, muss ran: Die „Muppet Show“ ist zurück. Seit Mittwoch ist bei Disney Plus ein „Special Event“ zu sehen, eine einmalige Wiederbelebung des legendären Puppen-Varietés. Einmalig? Kermit sagt: „Na ja, mal sehen, wie das hier läuft.“ Produziert wird nur, was funktioniert. So läuft es in Hollywood und so läuft es auch in diesem alten Theater, in dem die Show spielt und wo der Frosch und sein Ensemble jetzt „live“ liefern müssen.