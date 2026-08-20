Wer Techno mag, den zieht es heutzutage nach Berlin. Klar, wohin auch sonst. Aber es ist gar nicht so lange her, da hätte die Antwort auch „München“ heißen können. Hier wurde einst der erste reine Techno-Club Deutschlands eröffnet, und hier hat Europas größtes Partyareal, der Kunstpark Ost, zehntausende Menschen angelockt. Diesem Teil der Münchner Geschichte widmet sich jetzt eine Miniserie im ZDF, dreißig Jahre nach der Eröffnung des Kunstpark Ost im September 1996.