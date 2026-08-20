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FernsehenFrisch vom Kartoffelacker

Lesezeit: 2 Min.

Die Bauerntochter Linda Bierwirth (Jule Hermann) möchte in den Clubs der Welt auflegen – und fängt in München an.
Die Bauerntochter Linda Bierwirth (Jule Hermann) möchte in den Clubs der Welt auflegen – und fängt in München an. Marc Reimann/ZDF

Die Serie „München Beats“ im ZDF will von der Technoszene im München der Neunzigerjahre erzählen. Leider geht es um ziemlich viel anderes.

Von Ann-Marlen Hoolt

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Wer Techno mag, den zieht es heutzutage nach Berlin. Klar, wohin auch sonst. Aber es ist gar nicht so lange her, da hätte die Antwort auch „München“ heißen können. Hier wurde einst der erste reine Techno-Club Deutschlands eröffnet, und hier hat Europas größtes Partyareal, der Kunstpark Ost, zehntausende Menschen angelockt. Diesem Teil der Münchner Geschichte widmet sich jetzt eine Miniserie im ZDF, dreißig Jahre nach der Eröffnung des Kunstpark Ost im September 1996.

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ZDF-Serie „München Beats“
:Größte Partyzone Europas: Der Kunstpark Ost kehrt zurück

Vor 30 Jahren wurde in München der Kunstpark Ost eröffnet. Eine ZDF-Serie über große Träume und junge Musik erinnert an das einzigartige Partyareal. Die Regisseurin Mimi Kezele hat die Energie damals selbst erlebt – und ist noch immer berauscht davon.

SZ PlusVon Bernhard Blöchl

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