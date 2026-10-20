Der „Doc“ bittet sein Gast schon mal in sein Sprechzimmer – „Orthopädie 1“ – und dann um etwas Geduld. Er muss eben noch in hier in seiner sehr geräumigen Praxis in der Münchner Innenstadt Details zur Premierenfeier eines Dokumentarfilms besprechen. Titelheld und Subjekt der Betrachtung: Er selbst, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, der legendäre Sportmediziner des FC Bayern und der Fußball-Nationalmannschaft, der eine halbe Ewigkeit mit federnden Schritten und wehendem Haar zu verletzten Kickern auf das Spielfeld eilte und dabei nie zu altern schien. Zeit für den Gast, all die Medaillen, Trikots, Boxhandschuhe und Laufschuhe zu betrachten, die berühmte Patienten ihm geschenkt haben. Seine Methoden mögen manchmal umstritten gewesen sein, Müller-Wohlfahrt findet, der Dank der Stars gibt ihm recht. Zu dem Fazit kommt auch der Film „Müller-Wohlfahrt – Der Arzt der Champions“ – sicherlich kein Lehrstück in kritischem Dokumentarfilm-Journalismus, aber ein Schlaglicht auf ein besonderes Kapitel deutscher Sportgeschichte.