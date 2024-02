Von Fritz Göttler

Eine Breze in einem Park in New York, das ist ein eher überraschender Anblick. John Smith hält eine in der Hand und mümmelt daran, als er mit seiner Jane eine merkwürdige Frau beschattet. John heißt natürlich nicht wirklich John und Jane nicht Jane, und sie sind nicht wirklich ein (Ehe-)Paar. Sie wurden von einer dubiosen Instanz, einer Spionageagentur, per Internet getestet und rekrutiert, mit dem Namen Smith ausgestattet, in einem tollen Haus untergebracht und mit diversen Aufgaben versorgt. Die erste: einer merkwürdigen Frau durch die Stadt folgen, ihr ein Päckchen entwenden und dieses an einer bestimmten Adresse abliefern.