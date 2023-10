Von Léonardo Kahn

284 Tage lang hielten die Taliban den französisch-afghanischen Reporter Mortaza Behboudi gefangen, bevor sie ihn am Mittwochnachmittag aus dem größten Gefängnis Kabuls, dem Pul-e Charkhi, freiließen. Das teilt Reporter ohne Grenzen in einer Presseerklärung mit. "Es ist das Ende eines schmerzhaften Leidensweges und einer ständigen Sorge über mehr als neun Monate hinweg", schreibt der Vorsitzende von Reporters sans Frontières, Christophe Deloire. Behboudi wird in den nächsten Tagen in Paris eintreffen, wo ihn seine Frau Aleksandra Mostovaja und seine Kollegen empfangen werden.