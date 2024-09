„Monster“ bei Netflix:Ein Denkmal für Mörder

Von Jan Freitag

Menschliche Monster, also eher im Sinne von Scheusal als Untier, waren früher Hauptfiguren in Nebenrollen. Von Peter Lorres M über Gert Fröbes Mädchenmörder Schrott bis hin zu all den Jack the Rippers hinterließen sie zwar blutige Spuren auf Leinwand und Bildschirm. Richtig ins Rampenlicht rückten Trieb- oder Serientäter allerdings nur selten. So fiebrig verschwitzt wie sie auftraten, war ihr Anblick jahrzehntelang kaum vermittelbar.