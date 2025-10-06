Die neue Staffel der „Monster“-Serie erzählt vom Mörder und Grabschänder Ed Gein, der auch die Inspiration für „Psycho“ war. Das Ergebnis ist eine Unverschämtheit.

Niemals wirst du deinen Samen in eine Frau ergießen, befiehlt Mutter, und was Mutter sagt, ist Gesetz. Zu Beginn dieser Serie wird der Zuschauer in eine komplizierte Mutter-Sohn-Beziehung eingeführt. Ländliches Wisconsin, Mitte der Vierzigerjahre. Mrs. Gein hat zwei erwachsene Söhne, von denen der eine längst die Flucht ergriffen hat vor der Frau, die alle Frauen, inklusive sich selbst, als „schmutzig“ bezeichnet. Geblieben ist ihr der jüngere Sohn Ed.