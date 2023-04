Von Stefan Fischer

Auf dem Spielfeld hätte man das ein sauberes Tackling genannt. Die Fußballreporterin Laura Papendick wollte den Ball gerade weiterpassen, da fuhr ihr die Kollegin Monica Lierhaus mit einer souveränen Grätsche in die Parade. "Wollen wir noch übers Spiel reden?", fragte Lierhaus und redete dann noch zwei, drei Sätze über das Spiel, das gleich angepfiffen werden sollte. Europa League, Viertelfinal-Hinspiel, Bayer Leverkusen gegen Royale Union Saint-Gilloise. Was man eben so sagt als RTL-Reporterin, dass es schwer werde für Leverkusen, die Bundesligamannschaft es gegen den belgischen Konkurrenten aber schaffen werde zu gewinnen.