Von Laura Hertreiter

Was in einer Märznacht 2019 zwischen dem Comedian Luke Mockridge und seiner damaligen Freundin Ines Anioli passiert ist, wird sich wohl nie klären lassen. Aussage gegen Aussage. Was jedoch zu klären ist, und zwar recht dringend, ist die Frage, wie über jene Märznacht berichtet, gepostet und gesprochen wurde. Welche Rolle Journalismus und Aktivismus gespielt haben - und auf welchen Wegen Anschuldigungen und Hilferufe laut wurden in diesem Streit zwischen zwei Menschen, die mal ein Paar waren.