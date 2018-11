23. November 2018, 20:28 Uhr Online-Magazin "Mit Vergnügen" Mit besten Empfehlungen

In den Berliner Räumlichkeiten von Mit Vergnügen ist viel Platz – auch für Topfpflanzen: Mögen die in anderen Büros traurig dahinwelken, bei Matze Hielscher bekommen sie Streicheleinheiten vom Chef höchstselbst.

Matze Hielscher war mal Bassist bei der recht erfolgreichen Indie-Band "Virginia Jetzt!". Mittlerweile belebt sein Onlinemagazin "Mit Vergnügen" ein tot geglaubtes Genre.

Von Christoph Gurk

Fragt man Matze Hielscher nach seinem Erfolgsgeheimnis, antwortet er mit einer Gegenfrage. Ob man das erste Album der Band "The Strokes" kenne? "Das klingt schrecklich", sagt er, "aber es bringt etwas rüber." Hielscher sitzt dabei in einem kleinen Konferenzzimmer seiner Firma Mit Vergnügen in Berlin-Mitte, links die Bingomaschine von der letzten Weihnachtsfeier, rechts das Fenster zum Hinterhof. Kopfsteinpflaster, bunte Blätter, herbstgrauer Himmel. Vor ein paar Wochen erst ist Mit Vergnügen hier eingezogen, in diesen Altbau mit hohen Decken, strahlend weißen ...