5. Juni 2019, 19:09 Uhr Missbrauch im Kulturbetrieb "Die Zeit des Schweigens muss vorbei sein"

An die neue Vertrauensstelle Themis können sich alle wenden, die bei Film, Fernsehen und Bühne arbeiten und sexuelle Belästigung erfahren haben. Eine Bilanz der ersten Monate.

Von Nora Reinhardt

An der Berliner Schaubühne lief gerade "März", bei dem der Hauptdarsteller meist nackt auf der Bühne zu sehen war, am Schauspiel Leipzig zwingt eine Frau in "Süßer Vogel Jugend" ihren Liebhaber zum Oralsex, und im Kinofilm "Border" sieht man eine bizarre Sexszene, bei der nicht ganz klar ist, wer Mann und wer Frau ist. All diese Szenen müssen choreografiert und einstudiert werden. Die Film- und Theaterbranche braucht das Spiel mit dem Tabubruch - nur, war die Hand im Schritt ...