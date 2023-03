Von Susan Vahabzadeh

Am Anfang von Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi werden die Ex-Kanzlerin und ihr Gatte Joachim Sauer nach ihrem Rückzug ins Privatleben in Neu-Freudenstadt aufs nächste Schloss geladen, wo man sie zwingt, auf ins Freie geschleppten Thronsesseln eine greisliche, vom Burgherrn selbst verbrochene Aufführung abzusitzen und die Familie kennenzulernen. Des Burgherrn Stieftochter, werden sie belehrt, sei erfolgreich als Influencer, und der Gatte setzt an: "Die Influenza ..." Aber weiter kommt er nicht. "Achim, keine Kalauer", fährt ihm Angela Merkel über den Mund.

Doch, doch. Bitte mehr Kalauer. Die Verfilmung von David Safiers Krimi über die ehemalige Kanzlerin als Hobbydetektivin ist, als bekäme man Bœuf bourguignon vom Kobe-Rind serviert, bei dem der Koch leider das Salz vergessen hat. Da helfen die besten Zutaten nicht. Fad bleibt fad.

David Safiers Idee, die Kanzlerin a.D. eine Drittkarriere als Miss Marple in der Provinz beginnen zu lassen, ist ja eigentlich hübsch, obwohl sie vielleicht ein bisschen zu schnell nach Merkels Rückzug aus der Politik kam. Safier wollte mit den Kriminalroman von Anfang an in Serie gehen, Band zwei, "Miss Merkel: Mord auf dem Friedhof" ist gerade erschienen, die Bücher sind Bestseller - insofern ist die erste vielleicht auch nicht die letzte Verfilmung. Im Fall mit den Burgherren führt jedenfalls Christoph Schnee Regie, und Katharina Thalbach spielt Miss Merkel. Wer sonst käme dafür infrage - sie hat mit ihrer Interpretation der Kanzlerin vor zehn Jahren die Guttenberg-Satire Der Minister gerettet. Thorsten Merten, der sonst beispielsweise in Murmel Clausens sehr komischen Weimar-Tatorten zur Stammcrew gehörte, spielt "Achim" und hätte genau den dazu passenden trockenen Witz. Leider reist er nach dem Schlossbesuch zu einer Tagung ab und ist gar nicht anwesend, während die Ex-Kanzlerin den toten Burgherrn (Thomas Heinze) findet, die Selbstmordtheorie des lokalen Kommissars vernichtet und versucht, ihren Leibwächter mit der Dorfpolizistin zu verkuppeln.

Das könnte Charme entwickeln, aber auch auf die beste Idee ist eben nicht in Spielfilmlänge Verlass - der Plot, den Miss Merkel aufdeckt, ist dröge (Erbstreitigkeiten in der Burgherrn-Familie). Den Dialogen fehlt jeglicher Biss, was nachgerade erstaunlich ist, denn das Drehbuch stammt von jenem Stefan Cantz, der die Münster-Tatorte konzipiert hat - entweder, Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi ist nicht seine beste Arbeit, oder sein Drehbuch wurde entwitzelt. Es ist nicht per se lustig, wenn eine Altkanzlerin beim Spaziergang mit Mann und Mops zum Pinkeln hinter einen Baum verschwindet. Nicht mal dann, wenn sie von Katharina Thalbach gespielt wird.

Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi, bei RTL+.