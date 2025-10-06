Von der Moderatorin durchaus spitz nach Drohnenabwehr, freiwilligem und in Zukunft womöglich nicht mehr freiwilligem Wehrdienst, Sozialreformen und noch ein bisschen mehr gefragt, verteidigt der Kanzler sein bisheriges Wirken. Allein will er aber nicht dafür verantwortlich sein.

Irgendwo zwischen Kneten und Beten muss es sein. Dort verortet der Beobachter die Handposition, die Bundeskanzler Friedrich Merz für eine erstaunliche, weil viel zu lange Zeit durchhält. Anstatt seine Worte mit ausschweifenden Gesten zu untermalen, wirkt er wie an den Tisch gefesselt. Aber mal ehrlich: Bei mutmaßlich feindlichen Drohnen über deutschen Flughäfen, bei drohenden Löchern im Haushalt und solchen im Renten-, Kranken- und Pflegesystem schadet ein Gebet sicher nicht.