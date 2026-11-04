Der Siegeszug sollte kurz nach Mitternacht beginnen. Eine blaue Welle, ein blaues Erdbeben, so hatte man es angekündigt. Im Studio der ARD begrüßt Marc Steinhäuser sein Publikum mit der Begeisterung eines Mannes, der noch gut vier Stunden wach sein muss. „Guten Abend“, sagt er, korrigiert sich zu „Gute Nacht“, und Professor Klemens Fischer antwortet mit „Guten Morgen“. Steinhäuser will direkt wissen, ob Trump nach der Wahl eher eine „Lame Duck“ wird oder doch ein „Crazy Bird“. Fischer winkt ab. Trump werde ohnehin am Kongress vorbei regieren, alles blockieren, man möge sich über mögliche Ergebnisse bitte nicht zu sehr freuen. Ein ziemlicher Stimmungskiller, noch bevor der Abend richtig angefangen hat. Bevor man umschalten kann, schaltet die ARD selbst um und überträgt plötzlich live das Programm von ABC News.