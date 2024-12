Ein Sohn eines wegen Erpressung Angeklagten im Schumacher-Prozess gibt ein Interview, das in die Fernsehgeschichte eingehen wird.

Von Bernhard Heckler

Auf den Fluren des Amtsgerichts Wuppertal hat sich am Rande des Prozesses um die versuchte Erpressung der Familie von Ex-Rennfahrer Michael Schumacher eine Szene abgespielt, die das Potenzial hat, in die TV-Geschichte einzugehen. Seit gestern kursiert in den sozialen Medien ein rund 50 Sekunden langes Interview des Senders Welt TV mit einem Sohn des Hauptangeklagten Yilmaz T. (Ein anderer Sohn sitzt mit auf der Anklagebank.)