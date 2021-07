Von Christian Mayer

Es gibt ein schwarzes Buch mit goldenen Lettern, in dem sind alle vertreten, die mal wichtig waren in der heimlichen Hauptstadt und darüber hinaus. Helmut Dietl, Senta Berger, Leo Kirch, Franz Beckenbauer, Hanna Schygulla, Vicco von Bülow und viele mehr - über Loriot etwa erfährt man hier, dass er am liebsten gekochten Lachs in Sauerampfersoße isst und einen Range Rover fährt. "Wer ist was" heißt das in die Jahre gekommene Buch, und der Autor hat auf dem Cover gleich noch sein Porträtfoto sowie seine Münchner Telefonnummer hinterlassen. 089/28 28 28. Einprägsam. Und praktisch. Er braucht ja ständig neue Geschichten über die Schönen, die Reichen und die Verwegenen. Leider hat der Leim die Zeiten nicht ganz so gut überdauert wie der Autor selbst, die Seiten haben sich längst aus dem Einband gelöst, die Prominentenmischung ist jetzt eine Loseblattsammlung.