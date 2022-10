Von Johanna Adorján

Was hat sie bloß geritten? Am Samstagabend war die mit Roman Polański verheiratete Schauspielerin Emmanuelle Seigner in der französischen Talkshow Quelle Époque auf France 2 zu Gast, und sie machte alles, was am bekannten Fall ihres Mannes sowieso schlimm ist, binnen weniger Minuten noch schlimmer. Dem Regisseur werden Vergewaltigung von mehreren Frauen und weitere Fälle sexualisierter Gewalt vorgeworfen. Seine Frau hat jetzt ein Buch geschrieben, das am Mittwoch in Frankreich erscheint: "Une Vie Incendiée" (Ein in Brand gesetztes Leben - damit ist tatsächlich das ihre gemeint). Schon durch die Vorbestellungen etablierte es sich auf Platz 1 bei Amazon.fr. Es sei eine Mischung aus Tagebuch und Gerichts-Thriller, sagte Seigner auf France 2. Inhalt: die zehn Monate währende Inhaftierung ihres Mannes, die 2009/10 in der Schweiz stattfand, erst in einem Gefängnis, dann umgewandelt in Hausarrest.