Der Kanzler setzt sich an den Tisch mit Menschen, die ihm die Meinung geigen. Unter fast idealen Laborbedingungen lässt sich so testen, wann der Mann die Nerven verliert.

Zu den in der Meinungsforschung bestens beackerten Feldern gehört die Frage, wie viele Menschen unzufrieden sind mit der Amtsführung von Bundeskanzler Friedrich Merz. Bekanntlich sind es sehr viele. Pinar Atalay überrascht am Donnerstagabend vermutlich weder den Kanzler noch das TV-Publikum mit ihren „gemeinen“ Zahlen, wonach Merz 54 Prozent unbeliebter sei als Olaf Scholz und 71 Prozent unbeliebter als Angela Merkel. „Ja, was folgt da jetzt draus?“, will Merz wissen. Zu diesem Zeitpunkt noch moderat schnippisch.