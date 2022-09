Von Nele Pollatschek

Wähler wissen ja auch nicht, was sie wollen. Mittags noch regen sie sich auf, dass Bundeskanzler Olaf Scholz tatsächlich und ganz ohne Not die Gaspreisbremse als "Doppel-Wumms" bezeichnet, als wären Wähler kleine Kinder oder eben Besucher von Internetseiten, auf denen man die Volljährigkeit vor Eintritt bestätigen muss, aber auf jeden Fall keine mündigen Bürger einer freien Gesellschaft, mit denen auf Augenhöhe kommuniziert werden kann. Abends dann schauen sie Maybrit Illner und wünschen sich, dass Onkel Olaf endlich wieder wumm wumm macht. Der ist zwar gar nicht eingeladen (und hat wohl noch Corona), könnte aber bitte trotzdem kurz erklären, was die drei bösen Männer in den verdächtig blauen Anzügen eigentlich wollen. Weil der Wähler versteht nichts.