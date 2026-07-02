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NachtkritikEs muss ja kein Urknall sein

Lesezeit: 3 Min.

Friedrich Merz bei Maybrit Illner: Seine Worte, seine Gestik hat der Bundeskanzler diesmal im Griff.
Friedrich Merz bei Maybrit Illner: Seine Worte, seine Gestik hat der Bundeskanzler diesmal im Griff. Svea Pietschmann/ZDF

Bundeskanzler Friedrich Merz zeigt sich bei Maybrit Illner erleichtert über die Einigung auf das Reformpaket. Und bleibt doch in der Defensive. Ein paar gute Argumente, um die Leute mitzureißen, hätten es schon sein dürfen. Und das Wichtigste fehlt ganz.

Von Claudius Seidl

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Es war vor acht Monaten, in einer fast vergessenen Zeit also, als es dem Bundeskanzler überraschenderweise gelang, sein Publikum vielleicht sogar zu verzaubern, auf jeden Fall aber für sich zu gewinnen - zwei Abende lang, an denen er seine alte, kalte Strenge überwand und sich empfindsam und feinfühlig zeigte, offen für Kritik und bereit, an seinen Entscheidungen zu zweifeln.

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