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JournalismusIm Kern aufgebauscht

Lesezeit: 3 Min.

Der Journalist, Autor und Dokumentarfilmer Stephan Lamby.
Der Journalist, Autor und Dokumentarfilmer Stephan Lamby. Kay Nietfeld/picture alliance/dpa

Drohte Springer-Chef Mathias Döpfner dem Bundeskanzler? Der RND-Podcast „Wenn Sie wüssten ...“ muss weiter zurückrudern. Die Glaubwürdigkeit der Geschichte ist beschädigt.

Von Claudia Tieschky

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Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) muss seit der Veröffentlichung der ersten Folge seines neuen Podcasts „Wenn Sie wüssten ...“ einige Dinge richtigstellen. In der neuen zweiten Folge von diesem Dienstag entschuldigen sich die Hosts – die Politikjournalistinnen Eva Quadbeck und Kristina Dunz sowie der Dokumentarfilmer Stephan Lamby – für Fehler im ersten Gespräch.

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