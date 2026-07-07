Drohte Springer-Chef Mathias Döpfner dem Bundeskanzler? Der RND-Podcast „Wenn Sie wüssten ...“ muss weiter zurückrudern. Die Glaubwürdigkeit der Geschichte ist beschädigt.

Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) muss seit der Veröffentlichung der ersten Folge seines neuen Podcasts „Wenn Sie wüssten ...“ einige Dinge richtigstellen. In der neuen zweiten Folge von diesem Dienstag entschuldigen sich die Hosts – die Politikjournalistinnen Eva Quadbeck und Kristina Dunz sowie der Dokumentarfilmer Stephan Lamby – für Fehler im ersten Gespräch.