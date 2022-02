Von Sonja Zekri

Man kann dem deutschen Politikbetrieb vieles vorwerfen, aber nicht, dass er in letzter Zeit langweilig gewesen wäre. Das rauschende Comeback der SPD, der markerschütternde Absturz der CDU, neuer Kanzler, neue Koalition. Keine Spur Merkel mehr weit und breit. Das muss doch was machen mit den Menschen, gerade mit den Jungen, die sich an eine Politik ohne Angela Merkel gar nicht erinnern können. Als der SWR sich entschied, zwei junge Menschen auf die Spuren junger Politiker anzusetzen, um ein junges Publikum anzusprechen, hatte er also den richtigen Instinkt und den feinsten Stoff. Und dann geht es so daneben.

Die beiden Jungreporter sind "Hosts", die unaufgefordert alle duzen und die Gefühle hinter der Macht erkunden

Die beiden Podcaster Miriam Davoudvandi ("Danke, gut") und Jan Kawelke ("Machiavelli"), beide unter 30, werden vom Sender gar nicht erst als Reporter vorgestellt, sondern als "Hosts". Sie begleiten mehr oder weniger erfahrene, mehr oder weniger gleichaltrige Politikerinnen und Politiker, darunter Lars Klingbeil (SPD), Johannes Vogel (FDP) und Ricarda Lang (Grüne), duzen unaufgefordert alle und versuchen, so etwas wie die Gefühlslandschaft hinter der Macht zu erkunden, den Aufbruch, die Verschiebung, die sich doch jetzt zwingend einstellen muss. Davoudvandi findet es "sehr respektabel", dass Klingbeil nach der Wahl ohne Pause in die Koalitionsverhandlungen eintritt, ausführlich darf er von den Härten praktisch schlaffreier Politikernächte erzählen. Anschließend berichtet sie Kawelke, dass Klingbeil auf sie "sehr erschöpft" gewirkt habe, sie habe sich "fast Sorgen" gemacht.

Detailansicht öffnen "Host" Jan Kawelke (links) im Gespräch mit Tilman Kuban (CDU) beim Deutschlandtag, dem "Familientreffen" der Jungen Union in Münster im Oktober 2021. (Foto: SWR)

Auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Münster versucht Kawelke, mit dem CDU-Politiker Tilman Kuban ins Gespräch zu kommen ("Er ist die Schnittstelle zwischen den Alten und den Jungen"). Der hat wenig Zeit, denn er muss Interviews geben und mit Friedrich Merz sprechen, dem ein irgendwie unerlöster Philip Amthor nicht von der Seite weicht. Schließlich fragt ihn Kawelke: "Fühlt es sich sehr nach Aufbruch an?" Später hält er fest: "Kuban steht auf jeden Fall krass unter Strom." Und so geht es weiter.

"Die Gewählten" folgt dem Ansatz des Kinderfunks, der staunenden Minderjährigen einen Blick in die Welt der Großen gewährt. Nur sind hier alle ungefähr gleich alt, was die Unterschiede im Professionalisierungsniveau eklatant deutlich macht. Während die Politikerinnen und Politiker die beiden Podcaster erkennbar als Zugang zur U-30-Zielgruppe nutzen, legt der AfD-Politiker Markus Frohnmaier Kawelke unwidersprochen seine Leidenschaft für Entwicklungszusammenarbeit dar.

Es nützt nichts, dass Kawelke und Davoudvandi mindestens so oft im Bild zu sehen sind wie ihre Gesprächspartner, dass alle paar Szenen Tweets, Posts oder SMS eingeblendet werden, was jeden Film alt aussehen lässt. Jugend ist keine Qualifikation, sondern ein Zustand. Einige machen daraus das Beste.

Die vier Teile von "Die Gewählten" sind in der ARD-Mediathek zu sehen. Am 7. Februar zeigt das Erste um 22.50 eine einstündige Zusammenfassung.

