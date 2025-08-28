Die US-Zeitschrift „Vanity Fair“ soll Pläne gehabt haben, Melania Trump aufs Cover zu heben. Das soll eine redaktionsinterne Revolte ausgelöst haben. Umsonst: Denn Melania hatte wohl eh keine Lust.

Ann-Kathrin Nezik, New York

Melania Trump ist abgetaucht. Ihr erster großer Auftritt als First Lady während der zweiten Präsidentschaft ihres Mannes war auch ihr bislang letzter. Als Donald Trump im Januar vereidigt wurde, trug sie einen schwarz-weißen Zorro-Hut, der ihr halbes Gesicht verdeckte. Das war eine Ansage. Nur zwölf Mal ist sie seither öffentlich in Erscheinung getreten, hat CNN mitgezählt. Mit ihrem Brief an den russischen Präsidenten Wladimir Putin, in dem sie das Schicksal entführter ukrainischer Kinder anmahnte, inszenierte sie sich zwar als Friedensstifterin. Aber als Mode-Ikone fiel sie nicht auf (abgesehen vom Zorro-Hut).