Meghan auf der Suche nach dem perfekten Tannenbaum. Meghan, wie sie ebenjenen Baum sorgfältig mit wunderschönen Ornamenten schmückt, die Geschenke darunter kunstvoll verpackt und ganz nebenbei auch noch Koch-Tipps für ideale Weihnachtsgerichte gibt. Klingt zu perfekt, um wahr zu sein? Man würde es sich wünschen.
WeihnachtsspecialSehenswert? Absolut nicht
Lesezeit: 2 Min.
Auch an Weihnachten überlässt Meghan Markle nichts dem Zufall. Das Netflix-Special zum Fest ist sorgfältig bis ins letzte Detail perfekt inszeniert.
Von Amely Wild
