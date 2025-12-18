Zum Hauptinhalt springen

WeihnachtsspecialSehenswert? Absolut nicht

Lesezeit: 2 Min.

In „With Love, Meghan: Holiday Celebration“ feiert die Herzogin von Sussex ein Fest der Selbstdarstellung. Einer ihrer prominenten Gäste ist der Koch Will Guidara (l.).
In „With Love, Meghan: Holiday Celebration“ feiert die Herzogin von Sussex ein Fest der Selbstdarstellung. Einer ihrer prominenten Gäste ist der Koch Will Guidara (l.). (Foto: JAKE ROSENBERG/NETFLIX)

Auch an Weihnachten überlässt Meghan Markle nichts dem Zufall. Das Netflix-Special zum Fest ist sorgfältig bis ins letzte Detail perfekt inszeniert.

Von Amely Wild

Meghan auf der Suche nach dem perfekten Tannenbaum. Meghan, wie sie ebenjenen Baum sorgfältig mit wunderschönen Ornamenten schmückt, die Geschenke darunter kunstvoll verpackt und ganz nebenbei auch noch Koch-Tipps für ideale Weihnachtsgerichte gibt. Klingt zu perfekt, um wahr zu sein? Man würde es sich wünschen.

