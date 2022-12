Ganz natürlich und ungestellt - so will das PR-Team hinter Harry und Meghan uns die beiden zeigen.

Von Nele Pollatschek

Die zentrale Frage ist doch die: Sollte man Mitgefühl mit Harry und Meghan empfinden? Die Öffentlichkeit, also der Teil der Öffentlichkeit, den man erlebt, wenn man zu viel Zeit im Internet verbringt, ist geteilter Meinung. Auf der einen Seite sind jene, die nicht verstehen, wie man denn nicht mit Harry mitfühlen könne, schließlich hat er seine Mutter in einem Paparazzi-getriebenen Autounfall verloren und daher überzeugende Gründe, seine Frau schützen zu wollen. Meghan wiederum hat tatsächlich so viel Sexismus und Rassismus erfahren, dass man ein Monster sein müsste, sie nicht zu bemitleiden - oder eben ein sexistischer Rassist, same difference.