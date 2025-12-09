Achtsamkeit, Entspannung, totale Ruhe ... Ohmmm. So stellt man sich Meditationen üblicherweise vor. Eine kostbare Auszeit vom Alltag, echtes Zur-Ruhe-Kommen, die bewusste Beschäftigung mit dem eigenen Geist. Kein Wunder also, dass sich immer mehr Menschen dazu entscheiden, das Meditieren richtig zu erlernen – im Rahmen eines Kurses, am besten über mehrere Tage.
Podcast „Seelenfänger – Dark Dhamma“Meditieren bis zur Psychose
Lesezeit: 2 Min.
Zehn Tage absolute Stille, keine Ablenkung. Klingt entspannend? Der BR-Podcast „Seelenfänger – Dark Dhamma“ enthüllt die Gefahren intensiver Meditationskurse.
Von Amely Wild
SZ-Empfehlungen:Geschenke für den Kopf
Sind Sie noch auf der Suche nach etwas Besonderem zu Weihnachten? Oder nach etwas, mit dem Sie sich selbst die Feiertage verschönern können? Ideen aus der Kultur-Redaktion der SZ.
Lesen Sie mehr zum Thema