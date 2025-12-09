Achtsamkeit, Entspannung, totale Ruhe ... Ohmmm. So stellt man sich Meditationen üblicherweise vor. Eine kostbare Auszeit vom Alltag, echtes Zur-Ruhe-Kommen, die bewusste Beschäftigung mit dem eigenen Geist. Kein Wunder also, dass sich immer mehr Menschen dazu entscheiden, das Meditieren richtig zu erlernen – im Rahmen eines Kurses, am besten über mehrere Tage.