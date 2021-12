Von Willi Winkler

Januar. Karneval und Fasching müssen auch dieses Jahr ausfallen, aber das ist noch kein Grund, die Zuschauer Trübsinn blasen zu lassen. Der Hessische Rundfunk folgt dem Retro-Trend, der bereits Thomas Gottschalk und Hape Kerkeling wiederbelebt hat, pfeift auf die nächste Sparrunde und lässt Heinz Schenk klonen, der in bewährter Weise zum "Blauen Bock" lädt. Gäste der ersten Sendung: Hans-Joachim Kulenkampff, Peter Frankenfeld und Wim Thoelke. Am Rande kommt es leider zu unschönen Vorfällen: Vor dem Sendegebäude in Frankfurt demonstriert eine Gruppe, weil die ARD wieder mal nur tote weiße Männer in die Show schickt und keine Frauen.