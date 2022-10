Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Rupert Murdoch, australisch-britisch-amerikanischer Medien-Mogul mit Gespür für Macht- und Meinungs-Bildung, will die Konzerne News Corp und Fox Corporation wieder zusammenführen; und wer die Gründe dafür verstehen will, sollte wissen, wer Blake Masters ist. Der kandidiert im US-Bundesstaat Arizona bei den Midterms im November für einen Sitz im Senat.

Masters, 36, ist Republikaner. Die wollen den Senat unbedingt zurückerobern. Masters gilt als Außenseiter, was sich auch darin ablesen lässt, dass Amtsinhaber und Gegner, Demokrat Mark Kelly, in den letzten drei Monaten mehr als 21 Millionen Dollar an Spenden gesammelt hat, Masters dagegen nur 4,7 Millionen - und genau hier wird es interessant. Masters wird unterstützt vom einstigen Präsidenten Donald Trump und von Milliardär Peter Thiel - der insgesamt bereits mehr als 15 Millionen Dollar in den Wahlkampf seines Bekannten investiert hat. Masters war vor seinen politischen Ambitionen fürs Tagesgeschäft bei Thiels Investmentfirma Thiel Capital zuständig, und er war Präsident der Stiftung Thiel Foundation. Jenseits der Frage, wie viel Einfluss Unternehmer überhaupt auf die Wahl eines Senators nehmen sollten, kreist die Debatte nun darum: Sollten die Republikaner ihrem Kandidaten mit ein paar Extra-Millionen helfen oder sollte Thiel das tun?

Im Wall Street Journal gab es eine Kolumne von Kim Strassel mit dem Titel: "Peter Thiel, Losing Arizona". Es war ein Angriff auf Thiel, und damit gleichzeitig eine Verteidigung der Strategie von Mitch McConnell, dem großen Strippenzieher der Republikaner. Der ließ die Wahlkampf-Millionen seiner Partei lieber aussichtsreicheren Kandidaten zukommen. Am gleichen Tag beschwerte sich Moderator Tucker Carlson vom rechtspopulistischen TV-Sender Fox News bitter darüber, dass McConnell dem eigenen Kandidaten die dringend benötige Unterstützung entzogen habe: "Die patriotischen Amerikaner müssen dieses Defizit nun wettmachen."

Das Erfolgsgeheimnis der Republikaner: Sie lassen sich nicht auseinanderdividieren

Wenn es eine große Stärke der Republikaner gibt, dann ist es Geschlossenheit im Wahlkampf, und sie können sich dabei für gewöhnlich darauf verlassen, dass diese Geschlossenheit gegen den gemeinsamen Gegner (Demokraten jedweder Couleur) auch in Murdoch-Medien gezeigt wird. Gerade Fox News profitiert davon, den Amerikanern eine Heidenangst davor zu machen, dass ein ungeschriebenes Gesetz in der US-Politik bei diesen Midterms gebrochen werden könnte: Die Partei, die die Präsidentschaft gewonnen hat, verliert bei den nächstfolgenden Kongresswahlen. Es reicht schon, Angst mit der Vision zu verbreiten, diese Tradition würde nur in dem Sinn gebrochen, dass Präsident Joe Biden die knappe Mehrheit im Senat behält und somit weiter regiert - was für Fox News auf das Ende der USA hinausläuft. Höhere Quote durch erhöhte Angst funktioniert gut in diesem Land, auf beiden Seiten des Spektrums übrigens.

Nur: Das Wall Street Journal gehört zur News Corp. Fox News zur Fox Corporation - beide also zu den Murdoch-Medien, die derzeit noch getrennt sind.

Im Jahr 2013 hatte Murdoch den Konzern, der einst News Corporation geheißen hatte, in zwei unabhängig voneinander agierende Unternehmen aufgeteilt. Die Begründung lautet damals, dass es immer komplexer geworden sei, einen derart riesigen Konzern zu führen. Die neuen Strukturen würden das Tagesgeschäft einfacher und effizienter werden lassen, hatte Murdoch verkündet. Die Entscheidung sorgte allerdings auch dafür, dass die TV-Kanäle und Produktionsfirmen aus dem Skandal herausgehalten wurden, den die Zeitungs-Sparte ausgelöst hatte - Mitarbeiter hatten die Mailboxen von Politkern und Prominenten gehackt, es gab mehrere Prozesse, die Zeitung News of the World wurde eingestellt.

Und bei der Trennung entstand ein lukratives Filetstück - die Unterhaltungs-Sparte verkaufte Murdoch 2019 für 71 Milliarden Dollar an Disney. Er wollte sich angesichts der Streaming-Revolution nicht mehr um Filme und Serien kümmern, und er erzielte einen richtig guten Preis. Aus dem Rest wurde Fox Corporation, die sich auf Live-TV konzentrierte, also auf News und Sport. Doch in diesem zweiten Segment gibt es nun Konkurrenz mit gut gefüllten Kassen: Amazon und Apple haben sich Rechte an bedeutenden Ligen wie NFL (Football), MLS (Fußball) und MLB (Baseball) gesichert.

Besagte zweite Firma, News Corp, wurde der Mutterkonzern für Zeitungen und Online-News-Portale wie Times und Sun in Großbritannien, Wall Street Journal und New York Post in den USA sowie den Buchverlag Harper Collins und seit September 2021 das Promi-News-Portal TMZ.

Es geht bei dieser geplanten Fusion wohl doch um mehr als nur Profitsteigerung

Es hatte immer wieder mal Gerüchte um eine Zusammenführung gegeben; nun hat der 91 Jahre alte Murdoch initiiert, dass beide Firmen jeweils Sonderausschüsse einrichten, die überprüfen sollen, wie eine Fusion zu erreichen sei. Offiziell heißt es, dass Murdoch glaube, dadurch die Kosten senken und neue Märkte erschließen zu können - zum Beispiel im Bereich Sportwetten, der in den USA gerade als ultra-heiß gilt. 2019 tat sich Fox mit Stars Group zusammen, um das Wett-Portal Fox Bet zu starten.

"Der Medien-Umbruch sorgt für Herausforderungen, aber auch für Chancen", schrieb Fox-Chef Robert Thompson in einer Email an die Mitarbeiter: "Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass die Sonderausschüsse noch keinen Entschluss gefasst haben, und dass nicht gewiss ist, dass eine Fusion erzielt werden wird." Das könnte nämlich kompliziert werden. News Corp wird derzeit mit 9,3 Milliarden Dollar bewertet, Fox Corp mit 17 Milliarden, insgesamt setzen die Konzerne etwa 24 Milliarden Dollar pro Jahr um.

Wann und ob es dazu kommt, ist unklar. Analysen und Gespräche haben gerade erst begonnen, weitere Details dürften erst in den kommenden Wochen folgen. Fest steht: Murdoch will beide Konzerne vereinen, und es geht um dabei nicht nur ums Geld, Synergien, das Erschließen neuer Märkte. Es dürfte ihm auch um Inhalte gehen und dabei auch um politische Macht - darum, bei der Meinungsbildung mit einer Stimme zu sprechen.