Von Joachim Hentschel

Meistens wird es kunsthonigsüß und dementsprechend klebrig, wenn deutsche Podcasterinnen und Podcaster sich in ihren Shows gegenseitig grüßen. Alle Kollegen werden dann mindestens als "hochgeschätzt" apostrophiert, noch lieber als "wunderbar" oder "einzigartig", und ein Satz darf niemals fehlen: "Ich hoffe, er oder sie hört zu!" Wie es eben zugeht in einem so überschaubar kleinen Markt, in dem man sich ständig bei Galas über den Weg läuft. Und in dem man die Leute, die man gestern beleidigt hat, oft morgen schon dringend als Studiogäste braucht.