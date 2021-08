Von Laura Hertreiter

Es gibt ja diese Tage, an denen man alles hinwerfen will. Für Christiane Hoffmann war einer dieser Tage offenbar im Mai 2005. Damals veröffentlichte die Bild-Kolumnistin einen Text darüber, dass sie nach unzähligen Artikeln nie wieder über die Hotelerbin Paris Hilton schreiben möchte. Weil: "Ich finde sie, salopp gesagt, scheiße."

Damals hatte das noch Gespöttel erzeugt, eine Society-Reporterin, der ihr Sujet zu blöd und oberflächlich ist, das könne ja thematisch eng werden für den Boulevard. Eng geworden ist es nie, weder für den Boulevard noch für Christiane Hoffmann, die mehr als drei Jahrzehnte lang bei der Bild über Promis geschrieben und Ressorts geleitet hat - und nun bei der Bunten anfängt.

Ihre Vorgängerin Tanja May wechselt zur "Bild" und hinterlässt eine riesige Lücke

Dort rückt sie als Nachfolgerin der Promireporterin Tanja May nach, die - bestens vernetzt und ohne Scheu vor Klagen - eine große Lücke hinterlässt, weil sie in leitender Funktion zu Bild wechselt. Christiane Hoffmann übernimmt allerdings nicht Mays Position als stellvertretende Bunte-Chefredakteurin, sondern wird "Editor at Large", wie der Burda-Verlag mitteilt. Sie soll "hochwertigen People-Journalismus, starke Titelstorys und exklusive Berichterstattung" voranbringen. Reporterin also. Die Chefredaktion ist mit insgesamt sieben Personen ja auch so recht üppig besetzt.

Christiane Hoffmann hatte die Bild im vergangenen Jahr nach mehr als drei Jahrzehnten verlassen, im Herbst startet sie bei der Bunten. Das könnte, salopp gesagt, super werden. Weil sie Boulevardprofi ist, aber auch, weil es inzwischen en vogue ist, auch mal alles symbolträchtig hinzuwerfen. Buchstäblich, die skandinavische Vogue - die Modezeitschrift - rechnet ja gerade mit der Modeindustrie ab, in einer Titelstory mit Greta Thunberg, Pferd und Wald.

Bleibt nur ein Problem für die Bunte, das führende Fachblatt der Prominentenhochzeitsberichterstattung: Paris Hilton heiratet demnächst. Angeblich drei Tage lang, mit zehn Kleidern.