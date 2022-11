Von Carlotta Wald

Da stratzen sie über die Köpenicker Straße in Berlin. Flirrendblaue Adidas-Jogginghose, weiße Sneaker, Riesenshirt, Anglerhut, Goldkette. Schnurstracks an den Türstehern vorbei, die Betontreppen hinab, ins Tresor, den wichtigsten Berliner Techno Club der Neunzigerjahre. Jana und Frank. Könnte heute wieder so sein, war aber 1994. Als alles, was wir jetzt wieder auf den Straßen sehen, noch so neu war. Als CDs in Plastikhüllen glänzten und Synthetik-Jacken auch. Verklären wir das jetzt, oder roch damals alles nach frisch gedruckten Magazinen, Utopie und der Leichtigkeit des Seins?